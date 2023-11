Terrible nouvelle à l'OM, «c'est la douche froide»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Valentin Rongier n'est pas présent en Grèce, lieu de la rencontre entre l'OM et l'AEK Athènes ce jeudi. Et pour cause, le milieu de terrain marseillais s'est blessé au genou et devrait être absent des terrains durant plusieurs semaines. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso s'est montré très touché.

Valentin Rongier ne portera plus le maillot de l'OM en 2023. Le joueur marseillais s'est gravement blessé au genou ce mardi. L'OM a publié un communiqué pour en dire plus sur son absence.

Rongier sévèrement blessé

« Suite à un choc survenu lors de la rencontre face au LOSC samedi dernier, Valentin Rongier présente un petit arrachement osseux au niveau du genou gauche. Le joueur est en cours de bilan et devrait se soumettre dans les prochains jours à une intervention chirurgicale qui lui permettra de revenir dans les meilleurs délais » a annoncé l'OM. Un coup dur pour Gennaro Gattuso, qui a évoqué son remplacement avant la rencontre de Ligue Europa face à l'AEK Athènes.

Gattuso se prononce sur cette absence