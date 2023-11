L’OM annonce «un coup dur», Gattuso va galérer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une sacrée mauvaise nouvelle pour l'OM. Le club phocéen a effectivement communiqué sur la blessure de Valentin Rongier qui devrait se faire opérer du genou, ce qui va le tenir éloigné des terrains de longues semaines. « C’est un coup dur », confirme-t-on au sein du vestiaire marseillais qui perd l'un de ses cadres.

Englué dans une saison plus que délicate, l'OM n'avait pas besoin de recevoir une mauvaise nouvelle. Et c'est pourtant ce qui est arrivé puisque le club phocéen a annoncé la blessure de Valentin Rongier.

Plusieurs mois d'absence pour Rongier ?

« Suite à un choc survenu lors de la rencontre face au LOSC samedi dernier, Valentin Rongier présente un petit arrachement osseux au niveau du genou gauche. Le joueur est en cours de bilan et devrait se soumettre dans les prochains jours à une intervention chirurgicale qui lui permettra de revenir dans les meilleurs délais », révélait le club phocéen par le biais d'un communiqué.

«C’est un coup dur»