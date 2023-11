Catastrophe pour Gattuso à l’OM !

Pierrick Levallet

Après avoir concédé le point du match nul contre le LOSC ce samedi (0-0), l'OM a perdu un élément essentiel de son onze. En effet, Gennaro Gattuso devrait être privé de Valentin Rongier pour les semaines à venir. Le milieu de terrain de 28 ans souffre d'une blessure à un genou et devrait avoir recours à une intervention chirurgicale afin de revenir le plus rapidement possible.

Depuis son arrivée à l’OM, Gennaro Gattuso s’appuie sur quelques cadres pour composer son onze. Le technicien italien compte notamment régulièrement sur Valentin Rongier, capitaine du club phocéen. Mais à l’approche de la rencontre face à l’AEK Athènes en Europa League ce jeudi, Gennaro Gattuso a appris une terrible nouvelle.

«Intervention chirurgicale» pour Rongier ?

« Suite à un choc survenu lors de la rencontre face au LOSC samedi dernier, Valentin Rongier présente un petit arrachement osseux au niveau du genou gauche. Le joueur est en cours de bilan et devrait se soumettre dans les prochains jours à une intervention chirurgicale qui lui permettra de revenir dans les meilleurs délais » a indiqué l’OM à travers un communiqué publié sur son site officiel.

Gattuso va devoir revoir ses plans