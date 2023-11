OM : Gattuso fait une annonce surprenante

Hugo Chirossel

Une semaine après les incidents qui ont mené au report de la rencontre face à l’OL, l’OM retrouvait le Stade Vélodrome samedi soir à l'occasion de la réception du LOSC. Inoffensifs tout au long de la rencontre, les hommes de Gennaro Gattuso n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul face aux Dogues. Pourtant, le technicien italien semble avoir apprécié ce qu’il a vu.

Frustrés par les violents incidents qui ont gâché la réception de l’OL le week-end dernier, les supporters marseillais ont cette fois pu assister à la rencontre face au LOSC samedi soir (0-0). Cependant, ils n’ont pas vraiment apprécié ce qu’ils ont vu. C’est un OM sans idées qui s’est présenté face aux Dogues , incapable d’apporter du danger devant le but de Lucas Chevalier.

«Tactiquement, l'équipe a fait un grand match»

Gennaro Gattuso s’est pourtant dit satisfait de la prestation des joueurs de l’OM. « On voulait remporter ce match, comme nos supporters, mais il faut analyser notre adversaire. Lille est dans de très bonnes conditions. Tactiquement, l'équipe a fait un grand match. Techniquement, on a commis des erreurs, on aurait pu et dû faire mieux dans les quarante derniers mètres. On savait que ce serait un match difficile et que tout ne pourrait pas être parfait. Je suis content de la prestation de mes joueurs », a-t-il déclaré après la rencontre.

Gattuso répond aux sifflets du Vélodrome