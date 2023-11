Inquiétude à l’OM, il calme tout le monde

Hugo Chirossel

De retour après plus d’un mois d’absence, Samuel Gigot était titulaire samedi soir pour la réception du LOSC. Mais le défenseur de l’OM n’a pas pu aller au bout de la rencontre et a dû céder sa place à Bamo Meïté. Pas d’inquiétude pour l’Avignonnais qui manquait de rythme et souffrait simplement de crampes.

Alors qu’il n’avait plus joué depuis le déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco le 30 septembre dernier, Samuel Gigot a fait son retour avec l’OM samedi soir face au LOSC (0-0). Un retour salué par Gennaro Gattuso après la rencontre.

Une star de l’OM conspuée, Gattuso intervient https://t.co/jcSuP39Dh6 pic.twitter.com/4H6id1NO7a — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

«C'est un grand joueur»

« Il nous a apporté son expérience. C'est un grand joueur, je n'ai jamais de doute sur Samuel, c'est un vrai professionnel qui met beaucoup de hargne et d'envie », a déclaré Gennaro Gattuso. S’il a dû céder sa place à Bamo Meïté à 20 minutes de la fin de la rencontre, Samuel Gigot n’a pas rechuté.

«C’était compliqué niveau cardio à cause de ma fracture de la cote»