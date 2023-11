OM : Gattuso lâche un message très fort

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’OM retrouve la Ligue 1 ce samedi soir face à Lille, une semaine après le match reporté contre l’OL à la suite des graves incidents aux abords du Vélodrome, Gennaro Gattuso n’a pas manqué de confier tout le bien qu’il pensait de son homologue lillois Paulo Fonseca, qu’il a eu l’occasion de croiser en Italie.

Une semaine après avoir les débordements aux abords du Vélodrome qui ont conduit au report de l’ Olympico , l’OM retrouve la Ligue 1 ce samedi soir avec la réception du LOSC. À cette occasion, Gennaro Gattuso fait de nouveau face à Paulo Fonseca, un entraîneur qu’il a déjà croisé lorsqu’il dirigeait le Napoli, et il en garde un très bon souvenir.

« Un très grand entraîneur »

Interrogé par Canal + avant la rencontre, l’entraîneur de l’OM s’est montré dithyrambique à l’égard de Paulo Fonseca. « Ça va être un match très difficile pour nous, c’est une équipe qui sait quoi faire lorsqu’elle a le ballon, elle est bien organisée et entraînée par un très grand entraîneur. J’ai beaucoup de respect pour Fonsaca, humainement et professionnellement. C’est quelqu’un de très posé, je l’apprécie beaucoup. J’ai eu l’occasion de le rencontrer lorsqu’il entraînait l’AS Roma et moi Naples. J’ai de beaux souvenirs et un grand respect pour lui », a confié Gattuso.

« C’est un gentleman qui a une grande connaissance de ce sport »