Le choc face à l’OL reporté, une bonne nouvelle pour l’OM ?

Alexis Brunet

Alors qu'il devait se dérouler le 29 octobre, le match entre l'OL et l'OM a été reporté au 6 décembre. L'avant-match avait été perturbé par des incidents, impliquant certains supporters marseillais. Avec le report de la rencontre, le club phocéen a eu un peu de temps pour soigner au mieux les blessés, comme Jonathan Clauss, ou bien Samuel Gigot.

Le 3 décembre prochain, l'OM recevra le Stade Rennais au Vélodrome. Quelques jours plus tard, le club phocéen aura un autre choc à bien négocier à domicile, face à l'OL.

L'Olympico devait avoir lieu le 29 octobre

Initialement, la rencontre entre l'OM et l'OL ne devait pas avoir lieu le 6 décembre, mais le 29 octobre. Le match a été reporté, en raison des incidents survenus en avant-match, dimanche dernier.

Incidents OM/OL : Une décision radicale a été prise, la colère est grande https://t.co/QrERgK4SRv pic.twitter.com/ghWUgTlxwc — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

Clauss et Gigot ont pu se soigner