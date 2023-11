Vente OM : L’Arabie saoudite arrive, c’était annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plus de trois ans, les rumeurs sur une vente de l'OM et un départ de Frank McCourt se font nombreuses. Plusieurs épisodes se sont succédés. Mais force est de constater que le Bostonien est toujours en place. Jusqu'à quand ? Selon certaines sources, le club phocéen pourrait changer de main en janvier prochain. Un nouveau coup de théâtre dans ce dossier de longue date.

Nouvel épisode dans le long feuilleton lié à la vente de l'OM. Ce vendredi, David Berger assure que le club marseillais serait sur le point de changer de propriétaire. « On n’en parle pas beaucoup, mais en coulisses ça s’active pour la vente de l’OM. Elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club » a confié le journaliste de Canal + , évoquant une possible vente durant le mois de janvier. Info ou intox ? Dans ce dossier, les rumeurs se sont succédées ces dernières années, sans que rien ne change.

Enfin un titre pour l’OM ? Une confidence est révélée https://t.co/kpVhe64kJd pic.twitter.com/N43x6bKAil — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

La page Louis-Dreyfus est tournée

En place depuis 2016, Frank McCourt reste solidement attaché à son poste. Le Bostonien avait pris la succession de la famille Louis-Deyfus, dont le fils pouvait prétendre à assurer la succession. Mais finalement, Kyril Louis-Dreyfus avait pris la décision de se diriger vers Sunderland. « Sunderland est un projet spécial, vraiment (...) Le potentiel est en Angleterre. À l’OM, on n’avait pas le Vélodrome, ce qui nous causait plein de problèmes ; Sunderland est propriétaire de son stade, avec la septième capacité du pays » avait-il expliqué en décembre 2020.

Le feuilleton Boudjellal-Ajroudi a agacé McCourt

C'est durant cette période que le duo Mourad Boudjellal-Mohamed Ayachi Ajroudi avait fait connaître ses intentions. « Je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM de fonds étatique et privés du Moyen-Orient, qui proviennent du pétrole, de l'eau, de l'énergie et qui sont portés par un homme d'affaires franco-tunisien qui est très important » avait déclaré l'ancien président du RCT. Insistants, les deux hommes avaient fortement agacé Frank McCourt, qui avait saisi la justice. Finalement, ce dossier n'a pu aller à son terme en raison de tensions entre Boudjellal et l'homme d'affaires franco-tunisien. « Ajroudi, c’était un brouteur. Il m’a un peu roulé. J’aurais dû me méfier un peu plus. C’est de ma faute. J’ai été berné, voilà. La vérité, c’est qu’Ajroudi voulait racheter l’OM en se servant de moi pour faire un aller-retour. Il pensait que j’allais faciliter la vente, mais il ne voulait pas mettre l’argent. Il voulait récupérer et vendre le club en faisant une grosse marge, il n’était là que pour ça. Ça devait durer vingt-quatre heures. À la limite, il avait vendu avant de le racheter » a réagi après coup Boudjellal.

Vézirian persiste et signe

Mais si ce dossier continue de faire parler, il le doit à Thibaud Vézirian. Le journaliste a fait de ce dossier sa marque de fabrique. Depuis plusieurs mois, il évoque une vente de l'OM à des investisseurs saoudiens. « En février 2021, on a eu les preuves de cette fusion-acquisition, donc on annonce ce qui était signé à ce moment-là » avait-il déclaré. Finalement, le deal a été repoussé. Mais il en faut plus pour perturber Vézirian. Certain de ses informations, Vézirian annonce un départ de McCourt très prochainement.

McCourt dément, mais jusqu'à quand ?