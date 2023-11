Le vestiaire de l’OM se lâche sur Marcelino

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En septembre, Marcelino avait brutalement présenté sa démission, après seulement quelques semaines passées sur le banc de l'OM. Jordan Veretout revient sur la courte collaboration avec le technicien espagnol et semble clairement indiquer que sa philosophie de jeu ne collait pas aux attentes du vestiaire marseillais.

En raison d'un conflit avec certains supporters de l'OM, Marcelino avait décidé de présenter sa démission fin septembre, alors que l'entraîneur espagnol était toujours invaincu en Ligue 1 sur le banc de sa nouvelle équipe. Une collaboration qui a donc pris fin prématurément, et dans un entretien accordé à l' AFP, le milieu de terrain de l'OM Jordan Veretout livre son ressenti sur la méthode Marcelino.

Révolution à l’OM avec Gattuso, il jubile https://t.co/e93tO6FRqb pic.twitter.com/YHJhj2x0eD — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

« On ne jouait pas comme il le voulait »

« On ne va pas cracher sur l'ancien coach, ni sur personne. Il avait un autre système, une autre philosophie et on était quand même en haut de tableau. Mais c'était à l'opposé de ce qu'on faisait avant avec Tudor et on a eu du mal à entrer dans son schéma. On ne jouait pas comme il le voulait. C'est comme ça, chacun a apporté ce qu'il pouvait », confie Veretout, qui évoque ensuite le style apporté par son nouvel entraîneur à l'OM, Gennaro Gattuso.

« On sait qu'il ne nous lâchera pas »