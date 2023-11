OM : Fiasco avec un entraîneur, il dévoile les raisons

Benjamin Labrousse

Arrivé cet été sur le banc de l’OM, Marcelino ne sera resté en poste que le temps de sept matchs avant de démissionner. Alors qu’il avait échoué à qualifier le club phocéen en C1, l’Espagnol proposait un jeu très différent de son prédécesseur Igor Tudor. Selon Jordan Veretout, ce changement radical a été fatal à l’OM.

L’OM a connu un nouveau chamboulement. La saison passée, le club marseillais avait réalisé l’un de ses meilleurs débuts de saison de ces dernières années, avec à sa tête, le Croate Igor Tudor. Si ce dernier proposait un football intensif avec une formation à trois défenseurs et deux pistons, son successeur Marcelino proposait quant à lui un football très différent.

Un écart important entre Tudor et Marcelino

Selon le milieu de terrain Jordan Veretout, cet écart drastique affiché entre la vision du football des deux entraîneurs a été compliqué à gérer pour l’OM. Une des raisons pour lesquelles la sauce Marcelino n'a pas opérée à Marseille ? Probable.

« On ne jouait pas comme il le voulait »