« Inadmissible », un joueur de l’OM sort du silence après le scandale

Dimanche dernier, le choc prévu entre l’OM et l’OL à Marseille n’a finalement pas eu lieu. La faute à de nombreux incidents dont notamment le caillassage du bus lyonnais en amont de la rencontre. Alors que l’entraîneur lyonnais Fabio Grosso a sérieusement été blessé au visage, Jordan Veretout s’est confié à ce propos.

Une soirée qui restera pendant longtemps dans les mémoires collectives. Ce dimanche, l’Olympico prévu entre l’OM et l’OL n’a pas eu lieu, et a laissé place à de nombreux incidents. Si Fabio Grosso ainsi que son adjoint Raffaele Longo ont été touchés au visage par plusieurs projectiles lancés par des supporters marseillais, certains supporters lyonnais ont également tenu des propos racistes depuis le parcage visiteurs du Vélodrome.

« C'était la bonne décision »

Alors que la rencontre a été reportée au 6 décembre prochain, le milieu de terrain de l’OM Jordan Veretout s’est livré sur ces incidents survenus dimanche soir. « Ça été une triste soirée » , déclare le joueur âgé de 30 ans à l’AFP . « On voulait jouer mais le contexte a rendu ça impossible et on le comprend, c'était la bonne décision. Même s'il y a une rivalité, même un peu de « haine » entre guillemets, ça doit rester correct. Mais là c'était inadmissible » .

« Personne ne vient jouer un match pour recevoir des pierres »