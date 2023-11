OM : Une décision radicale a été prise !

Alexis Brunet

Dimanche dernier, le match entre l'OL et l'OM n'a pas pu avoir lieu, à cause de graves incidents. Les supporters marseillais ont caillassé le car lyonnais, et Fabio Grosso a été blessé. Pour éviter tout problème lors du prochain match du club phocéen à domicile face à Lille, les supporters du LOSC ne pourront pas se rendre au Vélodrome.

Alors que l'Olympico devait avoir lieu le 29 octobre dernier, il se jouera finalement le 6 décembre. Le match a été reporté, en raison de graves incidents causés par certains supporters de l'OM. Ces derniers ont caillassé le car de l'OL, et l'entraîneur lyonnais, Fabio Grosso a été blessé.

Les supporters lillois ne pourront pas se rendre à Marseille

Ce samedi, l'OM accueille le LOSC pour la onzième journée de Ligue 1. Après les évènements du week-end dernier, une décision importante a été prise. En effet, par arrêté préfectoral, les supporters lillois sont interdits de déplacement au Vélodrome.

Fabio Grosso a failli perdre son œil

Aucun risque ne sera donc pris pour cette rencontre entre l'OM et le LOSC. Lors des événements de dimanche dernier, l'entraîneur de l'OL, Fabio Grosso n'est pas passé loin de perdre son œil. L'Italien avait été touché au visage, et il avait dû subir douze points de suture. Il a aussi hérité de 30 jours d'ITT.