Il rêve de l'OM et lâche une annonce sur son avenir

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus d'un an que Denis Bouanga a quitté l'ASSE, mais également le football européen. En effet, aujourd'hui, le Gabonais évolue aux Etats-Unis, au Los Angeles FC, et il cartonne. Mais à 28 ans, Bouanga a encore de quoi briller dans un bon club européen. Et alors qu'il avait été révélé que le milieu offensif rêvait de l'OM, il a fait une annonce sur son avenir.

Très bon joueur de Ligue 1 quand il était à l'ASSE, Denis Bouanga a fait ses valises suite à la relégation des Verts en 202. Le Gabonais a alors fait ce que Lionel Messi a réalisé récemment, c'est-à-dire rejoindre la MLS. Il s'est ainsi engagé avec le Los Angeles FC et est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs du championnat. De quoi lui permettre de revenir en Europe par la grande porte ? Bouanga a encore certains rêves à réaliser. En mai dernier, Mohamed Toubache-Ter, balançait notamment : « Denis Bouanga veut s’engager à l’Olympique de Marseille… il se lève OM, il mange OM, il dort OM ».

« J'irai là où Dieu décide »

L'OM après les Etats-Unis pour Denis Bouanga ? Interrogé sur son avenir dans un entretien accordé à Transfermarkt , l'ancien joueur de l'ASSE a alors avoué : « Je ne me ferme aucune porte. J'irai là où Dieu décide. Je sais qu'il y aura des opportunités. Moi je pèse les avantages et les inconvénients. Si je peux retourner en Europe, j'y retournerai, si je peux rester, je resterai. Je suis très bien ici. Après, s'il y a une offre irrefusable, j'irai. S'il y a un club qui me veut vraiment, on parlera. Quoi qu'il arrive, je suis ouvert à tout ».

« Je suis épanoui ici »