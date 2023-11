OM : L'entraineur de l'OL «ensanglanté», Gattuso a halluciné

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'Olympico entre l'OM et l'OL n'a pas eu lieu à cause d'incidents aux abords du Vélodrome. Alors que le car lyonnais a été caillaissé, Fabio Grosso s'est retrouvé blessé sérieusement au visage. Interrogé en conférence de presse, Gennaro Gattuso s'est livré sur ce terrible événement.

Pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, l'OL se déplaçait sur la pelouse de l'OM ce dimanche soir. Toutefois, la rencontre prévue au Vélodrome n'a pas pu avoir lieu, et ce, à cause d'incidents survenus aux abords du stade.

Grosso a été blessé au visage avant OM-OL

En effet, les cars de l'OL (ceux des supporters et celui de l'équipe) ont été caillaissés par des supporters. Et malheureusement pour Fabio Grosso, le coach lyonnais, il a été touché sérieusement au visage ; ayant besoin de points de suture pour être soigné. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Gennaro Gattuso s'est livré sur la blessure de son compatriote italien.

«Il aurait pu perdre un œil»