OM-OL : L’Italie hallucine après les incidents

En déplacement sur la pelouse de l’OM dimanche soir, le bus de l’OL a été la cible de jets de projectiles. Des incidents qui ont notamment blessé Fabio Grosso au visage, ce qui a entraîné 12 points de suture. Des faits graves qui ont beaucoup fait réagir en Italie, d’où il est originaire.

Il n’y a pas qu’en France que les violents incidents de dimanche soir en marge de la rencontre entre l’OM et l’OL ont choqué. En Italie, l’agression subie par Fabio Grosso a évidemment beaucoup fait réagir. Les images de l’entraîneur italien en sang ont dépassé les frontières de l’Hexagone.

OM : Après les incidents, un club a peur d'aller à Marseille ! https://t.co/qytzO27O9Y pic.twitter.com/5rPuZautwO — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

«Nous avons tous été choqués par ce qui s’est passé dimanche soir à Marseille»

Foot Mercato a d’ailleurs interrogé plusieurs journalistes italiens afin d’avoir leur ressenti après ces incidents. Nicolo Schira s'est notamment exprimé à ce sujet : « En Italie, nous avons tous été choqués par ce qui s’est passé dimanche soir à Marseille », a-t-il déclaré.

«Il y avait tellement de peur et de préoccupation pour Fabio»