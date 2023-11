Incidents à l'OM : L'entraîneur de l'OL va passer à l'action

Jean de Teyssière

Les graves incidents qui ont émaillé le match entre l'OM et l'OL doivent maintenant être sanctionnés. Fabio Grosso a dû se faire poser 12 points de sutures et s'est vu accorder une incapacité totale de travail (ITT) de 30 jours. L'heure est désormais à la plainte, qui sera posée par le club et l'entraîneur lyonnais ce jeudi.

La terrible soirée de dimanche soir va maintenant avoir des conséquences. Les images impressionnantes de l'entraîneur de l'OL, Fabio Grosso, le visage en sang, ont fait le tour de la planète football. Victime d'un jet de projectile suite au caillassage du car lyonnais, le match avait finalement été reporté à une date ultérieure. Mais cette affaire est encore loin d'être terminée et devrait se poursuivre devant les tribunaux.

«Il faut qu'il y ait des conséquences»

Interrogé par le média club OL Play , Vincent Ponsot, le directeur général de l'OL, évoque les graves incidents ayant eu lieu aux abords du stade Vélodrome avant le match entre l'OM et l'OL : « Les représentants des forces publiques nous disent que tout s'est passé correctement, la ligue dit que ce n'est pas sa responsabilité, et nous, on a un entraineur avec 12 points de suture, un groupe qui est marqué. Il faut qu'il y ait des conséquences. »

«La majorité des dépôts de plainte va avoir lieu jeudi»