Incidents OM-OL : Coup de gueule au PSG !

Axel Cornic

Les évènements survenus en marge de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, ont traversé les frontières de la Ligue 1 et ont indigné la planète football. C’est notamment le cas en Italie, où les images des blessures de Fabio Grosso ont provoqué une vive réaction ces derniers jours.

Les images du bus de l’OL ont indigné le monde du football, sans parler du visage tuméfié et ensanglanté de Fabio Grosso. Ce dernier a récemment rassuré concernant son état, mais ne peut pas encore revenir à un travail normal puisque 30 jours d’ITT lui ont été prescrits.

L’OL lâche une demande spéciale après les incidents, l’OM ne va pas aimer https://t.co/POEcq6atrO pic.twitter.com/b092F7apAl — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

L’Italie choquée après le chaos d’OL-OM

En Italie ces évènements ont provoqué une vive réaction, surtout parce la rencontre entre l’OL et l’OM était censée opposer deux entraineurs transalpins avec Gennaro Gattuso et donc Grosso. Ce dernier a d’ailleurs fait la Une de La Gazzetta dello Sport et Tuttosport a titré « horrible épisode de violence ».

« Les vrais supporters ne peuvent pas commettre de telles horreurs »