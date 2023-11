Incidents OM-OL : Il demande un gros changement

Alexis Brunet

En marge de l'Olympico, de nombreux incidents ont créé la polémique. Certains supporters de l'OL se sont rendus coupables de gestes xénophobes, alors qu'ils se trouvaient en tribune. Cela a poussé Mike, un supporter lyonnais à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Ce dernier demande un profond changement, afin que cesse ces attitudes.

Dimanche soir, l'Olympico n'a pas pu se disputer. Des incidents en avant-match ont contraint les décideurs à reporter le match. En effet, le car de l'OL a été caillassé, et Fabio Grosso a été blessé. Ce dernier a dû subir douze points de suture, et on lui a prescrit 30 jours d'ITT.

Les supporters de l'OL coupables de geste xénophobes

En marge du match, il n'y a pas que les supporters de l'OM qui se sont malheureusement illustrés. Ceux de l'OL ont aussi fait parler d'eux. Certains fans lyonnais ont été filmés en faisant des gestes xénophobes. Cet évènement a poussé Mike, un supporter de l'OL à prendre la parole sur les réseaux sociaux, pour dénoncer l'ambiance qui règne en tribune. Ce dernier a par la suite été interviewé par L'Équipe . Il dévoile la raison qui l'a poussé à faire cela. « J'en ai eu marre. Je voyais des messages sur les réseaux qui amalgamaient tous les fans lyonnais à des racistes. Un pote à moi a tweeté « Et dire que des Noirs supportent ce club... » Ça m'a fait exploser. Je me suis senti pris en otage. En tant que Congolais d'origine, quand je vais au musée et que je vois la licence d'Eugène Kabongo, ça me rend trop fier ! Et je me dis que le club n'est pas raciste, que ce sont dix ou cent personnes qui nous font passer pour des gros racistes. »

L’OL lâche une demande spéciale après les incidents, l’OM ne va pas aimer https://t.co/POEcq6atrO pic.twitter.com/b092F7apAl — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

«Il faut que ça change»