OM-OL : Aulas se lâche sur le scandale raciste

Amadou Diawara

En marge du choc entre l'OM et l'OL, qui devait avoir lieu ce dimanche soir au Vélodrome, certains supporters lyonnais ont fait des saluts nazis, poussé des cris de singe et proféré des insultes racistes. Interrogé sur ce scandale, Jean-Michel Aulas a poussé un énorme coup de gueule.

Alors que les cars de l'OL ont été caillaissés et que certains membres du staff lyonnais ont été blessés sérieusement (Fabio Grosso et son adjoint), le choc face à l'OM a été reporté. Durant cette soirée de dimanche, d'autres incidents ont eu lieu au Vélodrome. En effet, des supporters de l'OL ont fait des saluts nazis, poussé des cris de singe et proféré des insultes racistes. Des agissements condamnés par Jean-Michel Aulas.

«C'est inadmissible, insupportable»

« Vous avez commencé à évoquer certains supporters de l'OL qui ont fait des saluts nazis, poussé des cris de singe et proféré des insultes racistes. Comment réagissez-vous à cela ? C'est inadmissible. La plupart des 600 supporters lyonnais se sont révoltés contre ce groupuscule d'une quinzaine de personnes qui s'est inséré dans le dispositif à l'insu des organisateurs. C'est insupportable. C'est facile de retrouver les auteurs. Il y a des caméras. Il faut qu'ils soient jugés et exclus » , a pesté Jean-Michel Aulas, avant d'en rajouter une couche.

«Il faut qu'ils soient jugés et exclus»