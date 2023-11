L’OM prend les choses en main après les incidents

Hugo Chirossel

Alors que la rencontre face à l’OL prévue dimanche dernier a finalement été reportée en raison des incidents survenus aux alentours du Stade Vélodrome, l’OM veut faire bouger les choses. En ce sens, les dirigeants marseillais ont prévu une réunion avec la préfecture afin d’améliorer la sécurité du trajet des équipes adverses.

Les événements de dimanche dernier lors de la réception de l’OL inquiètent les clubs de Ligue 1. Comme indiqué par L’Équipe , le LOSC et son président Olivier Létang, prochain adversaire de l’OM au Stade Vélodrome, veulent des garanties en termes de sécurité avant de se rendre à Marseille.

Réunion prévue entre l’OM et la préfecture

L’OM n’a pas attendu cette réclamation du LOSC pour prendre les devants. En ce sens, L'Équipe explique que les dirigeants marseillais ont contacté la préfecture dès le début de la semaine. Ce qui a débouché sur une réunion prévue ce jeudi et à laquelle se rendra Stéphane Tessier, directeur général de l’OM.

Améliorer la sécurité des équipes adverses

Après la commission des compétitions de la Ligue prévue jeudi matin et qui doit statuer sur le report de la rencontre face à l’OL, Stéphane Tessier va donc par la suite rencontrer les autorités. L’objectif étant de trouver des solutions afin de rendre le trajet des équipes adverses au Stade Vélodrome plus sûr et ce dès samedi à l’occasion de la réception du LOSC.