Neymar au PSG, il dénonce un fiasco

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Neymar a quitté le PSG pour rejoindre Al-Hilal contre un chèque de 90M€. Une belle somme pour le club de la capitale qui avait tout de même déboursé 222M€ il y a six ans. Mais comme le souligne Jérôme Rothen, le Brésilien n'a jamais répondu aux attentes suscitées par son énorme transfert en 2017, montrant même «que le football était secondaire pour lui».

Après six saisons au PSG, Neymar a finalement rejoint Al-Hilal pour 90M€ cet été. Un transfert qui met fin à un passage compliqué au sein du club de la capitale. Il faut dire que le Brésilien, recruté pour 222M€ n’a jamais réellement justifié l’investissement consenti. Pour Jérôme Rothen il s’agit donc d’une énorme déception compte tenu de l’engouement suscité par son transfert au PSG en 2017.

«C’est la Bérézina»

« Forcément, par rapport au talent de Neymar, qu’il a eu FC Barcelone et les premières saisons au PSG. Il faut reconnaître que Neymar est un joueur fabuleux sur un terrain de football, quand il était passionné de football. Le problème c’est que ça s’est vite arrêté. Je vais être indulgent avec lui sur ses deux, trois premières saisons au PSG, mais après c’est la Bérézina », assure l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant d'en rajouter une couche.

«Il a montré que le football était secondaire pour lui»