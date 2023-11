OM : Gattuso prévient son vestiaire après les incidents

Hugo Chirossel

Une semaine après la rencontre face à l’OL qui a finalement été reportée, l’OM reçoit le LOSC samedi au Stade Vélodrome. Une équipe dont se méfie Gennaro Gattuso, comme il l’a confié en conférence de presse ce jeudi. L’entraîneur italien a prévenu ses joueurs sur l’opposition qui les attendait, après une période de 10 jours sans jouer.

Après les violents incidents qui ont gâché la rencontre face à l’OL, l’OM veut se reconcentrer sur le terrain et sur la réception du LOSC samedi. Un match important pour les Olympiens, qui ont l'opportunité de revenir à trois points des Dogues au classement en cas de victoire.

OM : L'entraineur de l'OL «ensanglanté», Gattuso a halluciné https://t.co/0d46hehCkP pic.twitter.com/E0hcp4q2Q0 — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

«Il faudra que l'interprétation du match soit impeccable»

« C'est une équipe qui est très intéressante du point de vue technique, une équipe très rapide. Il faudra vraiment être très attentifs. Il faudra que l'interprétation du match soit impeccable », a prévenu Gennaro Gattuso ce jeudi en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport . « Ils réussissent à marquer après une perte de balle. Il faudra faire attention, ce ne sera pas facile. Il faudrait une grande prestation de notre part, et ça pourrait ne pas suffire. On peut aussi les mettre en difficulté si on joue avec courage et personnalité. Il faudra faire attention aux transitions défensives, ne pas perdre de ballon quand on est dans leur surface. (...) On ne veut pas être ultra offensifs, il faut parfois attendre . »

«Il faut vraiment faire attention»