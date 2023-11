Mercato : Il raconte sa trahison envers l’OM

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir porté les couleurs de l'OM pendant huit ans, Mathieu Valbuena avait par la suite été complètement rejeté par le public du Vélodrome puisqu'il y était revenu, un an plus tard, sous les couleurs de l'OL. Et l'ex-international français s'est confié sur cette trahison et la rivalité entre les deux clubs.

Entre 2006 et 2014, c'est avec les couleurs de l'OM que Mathieu Valbuena avait explosé au plus haut niveau et découvert l'équipe de France. Et par la suite, après un bref passage d'une saison en Russie au Dynamo Moscou, le milieu offensif revenait en Ligue 1 à l'été 2015, mais cette fois-ci sous les couleurs du grand rival sportif de l'OM, l'OL.

« Je savais que je n'allais pas être applaudi »

Interrogé sur RMC Sport en lien avec les graves incidents de dimanche dernier entre l'OM et l'OL, Valbuena s'est confié sur son expérience personnelle : « Moi, c'était dans un contexte différent, parce que ça s'est passé dans le stade. Je savais à quoi m'attendre en ayant évolué pendant huit ans à l'OM puis en signant deux ans après à Lyon. Je savais que je n'allais pas être applaudi. Mais là, j'ai été surpris. Cette rivalité entre Lyon et Marseille s'accroît de plus en plus », explique-t-il.

« Peut-être que ma signature à Lyon a enclenché quelque chose »