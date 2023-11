Après les incidents, il annonce une bonne nouvelle à l’OM

Hugo Chirossel

Alors que la rencontre face à l’OL prévue le week-end dernier a finalement été reportée, l’OM n’a plus joué depuis la réception de l’AEK Athènes en Ligue Europa. Une période de 10 jours sans jouer que les Marseillais ont mis à profit, comme l’a annoncé Geoffrey Kondogbia ce jeudi en conférence de presse.

Après les incidents du week-end dernier en marge de la rencontre face à l’OL, l’OM se tourne désormais vers la réception du LOSC samedi au Stade Vélodrome. Une rencontre importante pour les hommes de Gennaro Gattuso, qui n’ont remporté qu’un seul de leurs six derniers matchs de championnat.

«C'est un gros match pour nous»

« C'est une équipe avec de très bons joueurs, qui est très forte en transition, une équipe avec pas mal de joueurs qui se connaissent et qui évoluent ensemble depuis pas mal d'années. C'est un gros match pour nous, on va les préparer comme tous les autres matchs et on va essayer de les analyser », a déclaré Geoffrey Kondogbia en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport .

«C'est un peu comme une semaine de trêve»