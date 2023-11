Incidents OM - OL : Un joueur de Gattuso exprime son «dégoût»

Thomas Bourseau

C’était censé être une fête et une « soirée de spectacle » comme décrit par Geoffrey Kondogbia ce jeudi. De passage en conférence de presse, le milieu de terrain de l’OM a enragé envers ceux qui ont caillassé le bus de l’OL dimanche dernier, engendrant de graves blessures et traumatismes au staff et aux joueurs lyonnais et entraînant l’annulation d’un match pour lequel l’OM s’était préparé.

Geoffrey Kondogbia allait vivre son premier Olympico dimanche dernier dans une ambiance qui s’annonçait bouillante au Vélodrome. Néanmoins, la fête a été gâchée à l’arrivée du bus de l’OL, caillassé par des locaux à Marseille. Fabio Grosso a été grièvement blessé à la tête, de même pour son adjoint Raffaele Longo.

«C'était une soirée cauchemardesque, c'est inadmissible»

Résultat, match annulé, et beaucoup d’indignation dans les deux camps, que ce soit à l’OM ou à l’OL. Présent en conférence de presse ce jeudi en marge de la réception du LOSC à Marseille, Geoffrey Kondogbia a qualifié « d’inadmissible » de tels débordements. « C'était une soirée cauchemardesque, c'est inadmissible, ça n'a pas sa place dans le football. On a du préparer notre semaine pour affronter ce match important pour nous ».

«De la frustration, de la déception, un peu de dégoût»