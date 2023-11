Incidents OM-OL : Gattuso réclame une révolution !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent en conférence de presse ce jeudi, Gennaro Gattuso a eu l’occasion de revenir sur les graves incidents qui se sont produits aux abords du stade Vélodrome avant le match entre l’OM et l’OL qui a finalement été reporté. Le technicien italien a eu des mots forts et en appelle à une nouvelle législation pour régler le problème.

Prévu initialement dimanche, l’Olympico se déroulera finalement le 6 décembre prochain, la faute aux incidents graves qui ont eu lieu aux abords du Vélodrome. Fabio Grosso a notamment été blessé lors du caillassage du car de Lyon, finissant le visage en sang, et a reçu une incapacité totale de travail (ITT) de 30 jours. Un triste épisode de plus dans le monde du football qui suscite encore l’indignation des principaux acteurs. Gennaro Gattuso a notamment lancé un appel ce jeudi pour endiguer le problème.

Incidents OM - OL : Un joueur de Gattuso exprime son «dégoût» https://t.co/Dvi5lrkJ0X pic.twitter.com/7tKRX1tBlW — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

« Il faut peut-être des règles bien précises pour les matchs à haut risque »

« Je pose une question à mon tour. Ce qui se passe ne se déroule pas qu'en France, mais aussi en Italie et ailleurs dans le monde. Si on pense à Thatcher par rapport aux hooligans en Angleterre, ses lois avaient fonctionné. Donc je me demande pourquoi il n'y a pas de lois faites sur-mesure, pourquoi on doit attendre qu'il y ait a un accident , s’est interrogé l’entraîneur de l’OM en conférence de presse, relayé par RMC. La communauté européenne a des pays qui ont peut-être déjà des mesures par rapport à ça, il faut peut-être des règles bien précises pour les matchs à haut risque. Cela pourrait aider à améliorer la situation. Il faudrait que ces supporters suivent les règles ».

« Une défaite pour tout le monde »