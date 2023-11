OM - OL : Surprise, après les incidents, il s'avoue coupable

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, de graves incidents ont émaillé le choc entre l'OM et l'OL, portant à son paroxysme la rivalité entre les deux olympiques. Une rivalité assez récente entre les deux clubs qui avaient surtout pour ennemi respectivement le PSG et l'ASSE, et qui a peut-être débuté par le transfert de Mathieu Valbuena à Lyon comme le reconnaît le principal concerné.

Dimanche, le choc entre l'OM et l'OL a été reporté à cause des incidents qui ont émaillé l'avant-match aux abords du stade Vélodrome. Le bus des joueurs, ainsi que ceux des supporters lyonnais, ont été caillassés. Une situation qui confirme que la rivalité entre les deux olympiques a pris une nouvelle dimension ces dernières années. Une rivalité peut-être réellement lancée en 2015 avec le retour de Mathieu Valbuena à Marseille quelques semaines après sa signature à l'OL.

Incidents OM : L'OL va payer la note https://t.co/ChQjRnH9Od pic.twitter.com/iONc0CPutp — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

«Cette rivalité entre Lyon et Marseille s'accroît de plus en plus»

« Moi, c'était dans un contexte différent, parce que ça s'est passé dans le stade. Je savais à quoi m'attendre en ayant évolué pendant huit ans à l'OM puis en signant deux ans après à Lyon. Je savais que je n'allais pas être applaudi. Mais là, j'ai été surpris. Cette rivalité entre Lyon et Marseille s'accroît de plus en plus », assure l'ancien international français avant de reconnaître que son transfert à l'OL a peut-être contribué à lancer cette rivalité entre les deux clubs.

«Peut-être que ma signature à Lyon a enclenché quelque chose»