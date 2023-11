OM - OL : «Abandonné», un terrible constat est lâché sur Grosso

Benjamin Labrousse

Touché par une bouteille de bière dimanche soir alors que l’OL se rendait au Vélodrome, Fabio Grosso vit un véritable cauchemar depuis sa nomination sur le banc lyonnais le 16 septembre dernier. Sur le plan sportif, l’Italien n’arrive pas à redresser le club rhodanien, et semble même abandonné par sa direction selon la presse italienne.

En septembre dernier, l’OL prenait une grosse décision. Après un début de saison très compliqué sous la houlette de Laurent Blanc, le club rhodanien décidait de faire appel à son ancien joueur Fabio Grosso afin de redresser l’équipe. Quelques semaines plus tard, rien ne va pour l’entraîneur italien et sa formation, Lyon étant actuellement lanterne rouge de Ligue 1. De plus, les incidents survenus ce dimanche en marge de l’Olympico face à l’OM plongent désormais Fabio Grosso dans un contexte extra-sportif plus que pesant.

Incidents à l’OM : L’entraîneur de l’OL a frôlé la catastrophe https://t.co/RPVrKfz7NO pic.twitter.com/TnTfsN0TXu — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

«Grosso n’a pas une grande confiance du public en tant qu’entraîneur»

Journaliste italien, Giacomo Morandin s’est exprimé à propos de la cote de popularité de Fabio Grosso de l’autre côté des Alpes : « En Italie, Grosso n’a pas une grande confiance du public en tant qu’entraîneur, mais après sa promotion en Serie A avec Frosinone l’année dernière, il méritait une chance importante. Un contexte comme Lyon est certainement intéressant, mais en ce moment être l’entraîneur de l’OL est une responsabilité vraiment lourde, vu la situation qui tourne autour du club » , déclare ce dernier à FootMercato .

«Il semble un peu abandonné à lui-même par la direction»