«Il y a un électrochoc», cette recrue de l'OM se lâche sur Gattuso

Alors que Marcelino a démissionné, Pablo Longoria a décidé d'accorder sa confiance à Gennaro Gattuso. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Geoffrey Kondogbia a lâché toutes ses vérités sur l'arrivée du coach italien à l'OM, affirmant qu'il avait provoqué un petit électrochoc à Marseille.

Après le duel entre l'OM et Toulouse (0-0, le 17 septembre), certains ultras marseillais ont menacé la direction du club. Dans la foulée, Marcelino a démissionné de son poste d'entraineur à Marseille. Pour remplacer le technicien espagnol, Pablo Longoria a choisi Gennaro Gattuso (45 ans). Et à en croire Geoffrey Kondogbia, le coach italien a déjà changé pas mal de choses à l'OM.

«C'est un coach qui n'hésite pas à nous rentrer dedans»

« (Gennaro) Gattuso nous aide beaucoup sur la confiance. Il est arrivé et il nous donne cette confiance dont on a besoin. Quand il y a un changement de coach, il y a forcément un petit électrochoc. On voit automatiquement un changement » , a confié Geoffrey Kondogbia (30 ans) en conférence de presse ce jeudi après-midi.

«Il sait comment nous parler»