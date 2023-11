Pogba va provoquer un transfert au PSG ?

Amadou Diawara

Alors que Fabian Ruiz peine à enchainer les titularisations depuis le début de la saison, le PSG serait disposé à se séparer de lui en janvier sous la forme d'un prêt avec option ou obligation d'achat. Et cela tombe plutôt bien, puisque la Juventus voudrait s'offrir les services de l'international espagnol, et ce, pour combler le vide laissé par Paul Pogba.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de Luis Enrique et de Manuel Ugarte. Des arrivées qui ne font pas les affaires de Fabian Ruiz. En effet, le nouveau coach du PSG ne considère pas l'international espagnol comme un titulaire à part entière, préférant miser sur le trio Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery et Vitinha au milieu de terrain.

Le PSG est prêt à lâcher Fabian Ruiz

Barré par une grosse concurrence au PSG, Fabian Ruiz pourrait ne plus faire long feu à Paris. En effet, comme indiqué par Il Corriere dello Sport, le club de la capitale serait disposé à laisser filer son numéro 8 dès le mois de janvier, et ce, sous la forme d'un prêt avec option ou obligation d'achat. Ce qui pourrait profiter à la Juventus.

La Juve pense à Ruiz pou remplacer Pogba