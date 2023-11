PSG : Un transfert à 14M€ tombe à l'eau ?

Thibault Morlain

Après seulement un an au PSG, Renato Sanches a été exfiltré par le club de la capitale lors du dernier mercato estival. A l'instar de Leandro Paredes, le Portugais a lui aussi rejoint l'AS Rome dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Mais voilà que Renato Sanches pourrait ne jamais être transféré définitivement. Explications.

Décevant avec le PSG la saison dernière, Renato Sanches a été envoyé en prêt à l'AS Rome. Un prêt assorti d'une option d'achat qui peut devenir automatique à certaines conditions. Tout devait dépendre du temps de jeu du Portugais en Italie. Si Renato Sanches joue 55% des matchs, elle serait de 11M€ et de 14M€ pour 75% des matchs.

Aucun avenir à l'AS Rome ?

Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport se penche sur le cas Renato Sanches à l'AS Rome. Et alors que le milieu de terrain portugais n'est toujours pas épargné par les blessures, il n'a actuellement joué que 6,5% des matchs des Romains. C'est ainsi que le média transalpin explique qu'à l'AS Rome, on ne penserait désormais plus à acheter le joueur prêté par le PSG.

Renato Sanches de retour au PSG ?

L'été prochain, le PSG pourrait donc se retrouver à nouveau avec Renato Sanches sur les bras. A 26 ans, le Portugais, qui avait été recruté au LOSC en 2022, est sous contrat jusqu'en 2027 avec Paris. Et compte tenu de ses blessures à répétition, cela pourrait être difficile de trouver preneur...