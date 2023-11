PSG : Après le clash, il lâche un message fort sur Kylian Mbappé

Thibault Morlain

En répondant aux insultes du public brestois et chambrant à a manière, Kylian Mbappé s’est attiré de nombreuses critiques. Le numéro 7 du PSG s’est ainsi vu reprocher son comportement, indigne aux yeux de certains. Ça a notamment été le cas de Bertrand Latour et suite à cela, Mbappé n’a pas manqué de répondre au journaliste. Mais voilà qu’après ce clash, Bertrand Latour a tenu à saluer l’attitude du Parisien.

Insulté, au même titre qu’Achraf Hakimi, son coéquipier du PSG, Kylian Mbappé ne s’est pas prié pour répondre aux supporters de Brest. Après avoir inscrit le 3ème but du club de la capitale, au moment de céder sa place, le champion du monde 2018 a chambré ses détracteurs, en ayant un comportement qu’on voit très peu chez lui. Et forcément, cela n’est pas passé inaperçu et les critiques se sont alors abattues sur Kylian Mbappé, qui s’est vu reprocher son attitude.



EXCLU - Mercato - PSG : Virage à 180° pour le poste de latéral gauche ? https://t.co/bx5aZBmaDX pic.twitter.com/jzgWBauK7K — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

Ça chauffe entre Mbappé et Latour

Sur X, Bertrand Latour a ainsi critiqué Kylian Mbappé, lâchant : « Un capitaine de l’équipe de France ne devrait pas faire ça ». Et alors que la parole du joueur du PSG se fait rare sur les réseaux sociaux, il a répondu au journaliste de L’Equipe : « Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau ».

« Elégant de sa part »