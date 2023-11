PSG : Zaïre-Emery annonce du très lourd !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il n'a cessé de monter en puissance depuis un an avec le PSG, Warren Zaïre-Emery est aujourd'hui aux portes de l'équipe de France. Et le jeune milieu de terrain, qui espère figurer sur la liste de Didier Deschamps la semaine prochaine, affiche des ambitions XXL pour la suite de sa carrière.

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery fait partie des talents précoces qui explosent prématurément, et le jeune milieu de terrain devrait faire dans les années à venir les beaux jours du PSG... et de l'équipe de France ! Actuel capitaine des Espoirs dirigés par Thierry Henry, il devrait selon toute logique figurer sur la prochaine liste de Didier Deschamps pour les A, qui sera communiquée le 9 novembre prochain. D'ailleurs, Zaïre-Emery ne compte pas s'arrêter-là, et le jeune crack du PSG est plein d'ambitions pour son avenir.

PSG : Zaïre-Emery raconte sa dernière masterclass ! https://t.co/yANnAO0teX pic.twitter.com/4qzXAUSLDw — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

L'équipe de France, la C1, l'Euro... Zaïre-Emery veut tout

Dans un entretien accordé à Tuttosport mercredi, Warren Zaïre-Emery a évoqué ses ambitions avec le PSG ainsi qu'en sélection nationale : « Tout d'abord, être appelé en équipe de France. Cela ne me dérangerait pas de battre le record de Camavinga. Ensuite la Ligue des Champions, l’Euro et bien sûr le Golden Boy. Sans oublier la Ligue 1 (…) Les compliments font plaisir et rendent fier. Mais demain est un autre jour. Demain signifie arriver tôt sur le terrain et s’entraîner, s’entraîner, s’entraîner. Le travail est fondamental. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous améliorer », confie le jeune milieu de terrain.

« Je n'ai pas idole »