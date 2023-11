PSG : La malédiction continue pour QSI !

Thomas Bourseau

Depuis quelques années, plusieurs stars courtisées par le PSG échappent aux hauts dirigeants qataris du club de la capitale. Le dernier en date fut Jude Bellingham qui a récemment confié son ressenti sur ses premiers pas magiques au Real Madrid. Avant l’Anglais de 20 ans, ils ont été plusieurs à faire ce même choix, à savoir snober le Paris Saint-Germain pour la Casa Blanca à Madrid.

Jude Bellingham était courtisé par le PSG. A l’instar de Liverpool, des deux clubs de Manchester ou encore de Chelsea, l’international anglais âgé de 20 ans avait la cote auprès du président Nasser Al-Khelaïfi qui tenait le discours suivant en décembre dernier pour Sky Sports. « Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est à son club, et nous respectons ça. Alors si nous voulons lui parler, nous discuterons avec son club avant ». Néanmoins, Jude Bellingham a choisi le Real Madrid. Et au vu de la déclaration faite par l’Anglais à France Football et L’Équipe sur ses premières impressions du Santiago Bernabeu en tant que joueur du Real Madrid, force est de constater que son choix était clair.



« Ça ne peut pas se décrire. C'est un rêve qui devient réalité. Le maillot est tellement célèbre. Quand on l'a sur soi, on a presque l'impression d'être dans un costume de super-héros. C'est un privilège, un honneur. Il faut avoir un certain niveau pour le porter semaine après semaine » . Jude Bellingham n’est pas le seul joueur pisté par le PSG version QSI à filer au Real Madrid.

Mercato : Le boss du PSG recalé, «c’est un rêve qui devient réalité» https://t.co/GdJegqUlGe pic.twitter.com/L71d0s8Np9 — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

Avant Bellingham, Endrick a aussi recalé le PSG pour le Real Madrid

A commencer par Endrick. Le jeune prodige brésilien de 17 ans a signé au Real Madrid courant décembre 2022, prenant de vitesse le FC Barcelone ainsi que le PSG. Le père de l’attaquant brésilien dévoilait en novembre dernier à Canal do Nicola que le Paris Saint-Germain avait dégainé une offre auprès de Palmeiras dans l’optique d’un transfert d’Endrick.



« Le Paris Saint-Germain est le seul club à avoir entamé des négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle, c'est comme ça. Il y a beaucoup de clubs de différents pays qui veulent le signer. Le PSG est déjà passé à l’action ». Mais comme ce fut le cas quelques mois plus tard dans le feuilleton Jude Bellingham, les dirigeants parisiens se sont heurtés à la volonté du joueur de signer en faveur du Real Madrid.

Mbappé a tenté de convaincre Tchouaméni pour le PSG, en vain

Alors qu’il flambait avec l’AS Monaco au cours de la saison 2021/2022, Aurélien Tchouaméni était une des pistes qui plaisaient à Luis Campos, conseiller football du club parisien. Néanmoins, au tout début du mercato estival, Tchouaméni rejoignait le Real Madrid. Et c’était un véritable échec pour le Paris Saint-Germain puisque Kylian Mbappé, qui venait de prolonger son contrat, l’avait incité à venir au PSG comme l’international le dévoilait lors de sa conférence de presse de présentation au Real Madrid. Dernièrement, Aurélien Tchouaméni a tenu le discours suivant au sujet de son choix d’arborer la tunique merengue.



« Tu peux aller dans d’autres clubs, qui peuvent te payer plus, mais tu n’auras pas cette grandeur que tu peux avoir quand tu joues pour le Real Madrid. Mais le PSG, j’y ai pensé car c’est un très grand club européen. C’est en France, on en a envie que les clubs français réussissent. Et puis c’était en Ligue 1. Mais très honnêtement, quand le Real t’appelle, c’est très compliqué de dire non. Et aujourd’hui je ne regrette absolument pas mon choix ».

Antonio Rüdiger aurait pu débarquer libre au PSG, le Real Madrid a raflé la mise

Tout le long de la saison 2021/2022, il a été question de l’avenir d’Antonio Rüdiger. Alors qu’il était sorti victorieux de la dernière édition de la Ligue des champions avec Chelsea, l’international allemand voyait son contrat chez les Blues arrivait à expiration. Une opportunité en or prise en considération par les dirigeants du PSG, mais qui n’a finalement rien donné. Également courtisé par le FC Barcelone, Rüdiger a pris la décision d’aller chez l’éternel rival merengue pour une raison précise qu’il a évoqué à l’automne 2022.



« Il y avait évidemment plus d'équipes mais je ne l'ai envisagé qu'avec deux, Chelsea et le Real Madrid. À Londres, j'ai travaillé très dur au cours des cinq dernières années et j'avais un statut acquis. C'était ça ou Madrid. Le Barça a frappé à ma porte. Mais pour moi, ce n'était pas une possibilité. Comme je vous l'ai déjà dit, Madrid n'était même pas un rêve pour moi, parce que cela semblait quelque chose d'inaccessible. Si vous regardez les noms qui ont joué ici : Zidane, Ronaldo, Cristiano... Pour avoir la chance de jouer avec Modric, Kroos ou Benzema, c'était difficile de dire non ».

Le Real Madrid, «le rêve depuis petit» de Camavinga !

Dans les ultimes heures du mercato estival de 2021, le Real Madrid a bouclé la signature d’un joueur qui brillait au Stade Rennais et qui avait été annoncé dans le viseur du PSG depuis de longues semaines. En parallèle, le Paris Saint-Germain se battait afin de conserver Kylian Mbappé qui réclama un bon de sortie et qui faisait l’objet d’offres de transfert du Real Madrid allant jusqu’à 200M€. Le PSG a tenu tête aux deux parties, mais a témoigné du départ d’Eduardo Camavinga pour le Real Madrid. Au cours d’une entrevue pour GQ l’année dernière, Camavinga confiait indirectement que le PSG n’avait aucune chance.



« C'est mon rêve depuis que je suis petit. C'est le meilleur club du monde et quand ils sont venus pour me signer, je n'avais aucun doute. Je voulais venir. Des différences avec Rennes ? C'est différent, Quand je voyage dans un autre pays, les gens me reconnaissent parce que les matches de Madrid sont vus partout dans le monde. Ça n'a pas été un choc, puisque j'étais déjà habitué à la popularité, mais c'est à un autre niveau ».

David Alaba, l’agent libre que le PSG voulait