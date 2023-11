Mbappé - PSG : Le vestiaire du Real Madrid se lâche en coulisses !

Thomas Bourseau

Après divers échecs dans le feuilleton Kylian Mbappé, le Real Madrid sentirait que 2024 serait la bonne. C’est du moins ce qu’avance la presse ibérique concernant le ressenti de certaines stars du vestiaire merengue. La direction jouerait la prudence, mais l’optimisme régnerait de l’autre côté des Pyrénées pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

On prend les mêmes et on recommence. Kylian Mbappé a refusé d’activer la clause pour que la saison 2024/2025 de son contrat soit effective. De ce fait, le 30 juin prochain, le meilleur buteur de l’histoire du PSG devrait bénéficier du statut d’agent libre. Le10sport.com vous a confié début octobre que la décision finale de Mbappé ne tomberait pas dans les prochaines semaines.

Bellingham et Vinicius Jr discuteraient de Mbappé

Néanmoins, d’après Marca , le vestiaire du Real Madrid préparerait déjà la venue du 3ème meilleur joueur de l’année selon le classement du Ballon d’or 2023. Vinicius Jr, Rodrygo Goes et Jude Bellingham se seraient déjà faits à cette idée. Leurs discussions tourneraient même en interne sur l’éventuelle position que Mbappé occuperait au Real Madrid.

