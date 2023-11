OM : Les grands moyens sont déployés après l’OL !

Alexis Brunet

Alors qu'il devait se disputer dimanche dernier, l'Olympico a été reporté au 6 décembre. L'avant-match a été entaché d'incidents, au cours desquels les supporters de l'OM ont caillassé le car de l'OL. Pour la prochaine rencontre de Marseille à domicile, aucun risque ne sera pris. Les supporters du LOSC sont privés de déplacement, et des drones seront utilisés.

La Ligue 1 a été choquée par les événements qui se sont déroulés en marge du match entre l'OM et l'OL. Le car des Gones a été victime d'un caillassage, et l'entraîneur lyonnais, Fabio Grosso a été blessé. Il a dû subir douze points de suture, et il n'est pas passé loin de perdre son œil.

Des drones pour surveiller les supporters

Pour empêcher de nouveaux incidents, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a pris de grande décision. Les supporters du LOSC sont interdits de déplacement, et des drones serviront pour capter des images de la foule, et ainsi identifier les auteurs de possibles débordements.

L'Olympico joué sur terrain neutre ?

Le match entre l'OM et l'OL sera donc joué finalement le 6 décembre prochain. Mais le lieu de la rencontre n'est pas encore connu. L'hypothèse de jouer le match sur terrain neutre existe, et elle est réclamée par plusieurs acteurs.