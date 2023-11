L’OM traque les fautifs après les incidents !

Alexis Brunet

Dimanche dernier, certains supporters de l'OM ont malheureusement causé le report du match face à l'OL. Ces derniers ont caillassé le car lyonnais avant la rencontre, et l'entraîneur des Gones, ainsi que son adjoint ont été blessés. Depuis le club phocéen essaye de traquer les fautifs, qui seraient des indépendants selon la direction marseillaise, ayant agi sans complicité avec les associations.

La Ligue 1 a récemment attiré les regards du monde entier, mais pas pour les bonnes raisons. Alors que le championnat de France devait s'offrir une très belle publicité avec l'Olympico, cela a finalement tourné au drame. Le match entre l'OM et l'OL a été reporté, en raison de graves incidents. Avant le début de la rencontre, le car lyonnais a été caillassé, des vitres ont été brisées, et Fabio Grosso a été blessé à l'œil. Ce dernier a subi douze points de suture, et il s'est vu prescrire 30 jours d'ITT.

L'OM cherche les responsables

D'après les informations de RMC Sport , l'OM a organisé une réunion avec ses supporters ce jeudi, dans le but d'entendre les chefs des groupes de supporters, et d'avoir leur ressenti sur le profil des fauteurs de trouble. Le club olympien estime que les groupes de supporters ne sont pas responsables de ces incidents, et que les fautifs ont opéré seuls, sans complicité avec les associations de fans.

Un buteur lâche une révélation sur son transfert à l'OM https://t.co/0L4AeeEjFv pic.twitter.com/2sMlQYbxpJ — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Le match est reporté au 6 décembre

À la suite de ces incidents, une première décision a été prise. La rencontre a été reportée définitivement au 6 décembre prochain. Plusieurs questions restent pour le moment en suspens. On ne sait pas encore où le match sera rejoué, et si ce dernier pourra se disputer avec les supporters de l'OL. Plusieurs acteurs de la rencontre ont notamment milité pour que le match se déroule sur terrain neutre. Les réponses à ces questions devraient tomber prochainement.