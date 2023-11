OM : Tension maximale pour les prochains matchs ?

Alexis Brunet

Le monde du football a été choqué par les incidents de dimanche dernier, en marge du match entre l'OM et l'OL. Le car lyonnais avait été caillassé, et Fabio Grosso avait été blessé au visage. Le club phocéen sait qu'il est donc sous pression, et qu'aucun débordement ne sera permis pour les prochains matches.

La dixième journée de Ligue 1 ne s'est pas disputée dans sa totalité. En effet, un match n'a pas encore été joué, il s'agit de l'Olympico. La rencontre entre l'OM et l'OL aura finalement lieu le 6 décembre prochain, et il est possible qu'elle ne se déroule pas au Vélodrome, mais sur terrain neutre.

Des incidents en avant-match

Si l'Olympico n'a pas pu avoir lieu, c'est qu'il y a eu des incidents avant le début du match. Le car de l'OL a été caillassé par des supporters de l'OM. Le coach Lyonnais, Fabio Grosso a été blessé au visage lors de ce débordement, et il s'en est sorti avec douze points de suture.

L'OM ne peut pas se permettre d'autres débordements