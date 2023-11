L’OM menacé, une bonne nouvelle est annoncée

Hugo Chirossel

Après les incidents de dimanche dernier en marge de la rencontre entre l’OM et l’OL, Olivier Létang a exigé des garanties en termes de sécurité. Le président du LOSC, qui se déplace au Stade Vélodrome samedi, a laissé entendre que sans ces garanties, son équipe pourrait ne pas se rendre à Marseille. Mais après avoir échangé avec les autorités locales, les Lillois feront bel et bien le déplacement dans la cité phocéenne.

« Nous, ce qu'on souhaite, c'est simplement des garanties, pour dire que ça ne va pas se reproduire, savoir quel est le parcours du car, est-ce qu'il va s'arrêter, où, etc. » Auprès de L'Équipe , Olivier Létang a fait part de son inquiétude avant de se déplacer sur la pelouse de l’OM. Le LOSC sera le prochain adversaire des Marseillais, samedi prochain au Stade Vélodrome, et le président des Dogues a demandé des garanties concernant la sécurité après les incidents de dimanche dernier.

«Plusieurs échanges se sont tenus ce jour entre les acteurs»

Il semblerait qu’Olivier Létang ait eu les garanties qu’il souhaitait. Ce jeudi soir, le LOSC a publié un communiqué dans lequel le club annonce qu’il se déplacera bel et bien sur la pelouse de l’OM samedi : « Plusieurs échanges se sont tenus ce jour entre les acteurs – dont les dirigeants lillois - de la rencontre de Ligue 1, OM-LOSC, devant se disputer ce samedi 4 novembre et les autorités locales . »

Communiqué officiel avant #OMLOSC ⤵️ — LOSC (@losclive) November 2, 2023

«Le LOSC se déplacera à Marseille avec l’intention d’y jouer face à l’OM»