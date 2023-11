L'OM évite un problème de justesse ?

Amadou Diawara

Blessé dernièrement, Pau Lopez a repris l'entrainement collectif avec l'OM ce jeudi. Alors que Ruben Blanco a quelques pépins physiques actuellement, Gennaro Gattuso a eu très chaud. En effet, le coach marseillais aurait pu être privé de ses deux gardiens face au LOSC ce samedi soir au Vélodrome.

Lors du dernier match de l'OM, Gennaro Gattuso a dû se passer des services de Pau Lopez. Alors que son gardien numéro un était blessé, le technicien marseillais a fait confiance à sa doublure contre l'AEK Athènes jeudi dernier en Ligue Europa (victoire 3-1).

Pau Lopez s'est entrainé avec l'OM ce jeudi

Comme l'a annoncé Gennaro Gattuso en conférence de presse ce jeudi après-midi, Ruben Blanco a quelques pépins physiques actuellement. Mais heureusement pour l'entraineur de l'OM, Pau Lopez vient de faire son retour à l'entrainement.

«Blanco a quelques petits soucis»