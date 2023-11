En direct, il déclare sa flamme à l’OM

Thomas Bourseau

Fabio Grosso a été l’une des victimes de l’attaque du bus de l’OL par des supporters de l’OM dimanche dernier. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a évité le pire selon son homologue de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso. Le coach du club marseillais a cependant tenu à partager toute sa joie de vivre dans la cité phocéenne et d’entraîner une équipe comme l’OM.

Nommé entraîneur de l’OM le 27 septembre dernier, soit une semaine jour pour jour après la démission de Marcelino, Gennaro Gattuso a vécu un premier mois qui s’est ponctué d’une bien triste manière à Marseille. Dans le cadre de la réception de l’OL au Vélodrome dimanche dernier pour le premier Olympico de la saison, le technicien italien a témoigné d’un triste spectacle.

Grosso aurait pu «perdre son œil» selon Gattuso

Alors que Fabio Grosso, son compère italien et champion du monde 2006 arrivait à Marseille avec son équipe de l’OL, ce dernier a été défiguré par un projectile lancé par des supporters de l’OM aux abords du stade Vélodrome. Bénéficiant de douze points de suture au dessus de l’arcade sourcilière, Grosso aurait pu « perdre son œil » comme Gennaro Gattuso l’a regretté en conférence de presse ce jeudi. Pour autant, l’entraîneur de l’OM affirme ne pas se sentir en danger à Marseille, où il fait bon vivre selon ses dires, et espère qu’à l’avenir, on parlera de l’Olympique de Marseille et de son ambiance en tant que choses positives.

«Je me sens à l'aise ici. J'aime ce qu'on fait, je le vois avec mon staff, on est heureux de travailler ici»