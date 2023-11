OM - OL : «Ça me laisse sans voix» Gattuso fracasse les supporters !

Thomas Bourseau

Gennaro Gattuso devra attendre pour disputer son premier Olympico. La fête a été gâchée par une poignée de supporters de l’OM qui ont caillassé le bus de l’OL dimanche dernier. Une défaite pour tout le monde, des joueurs aux enfants en passant par les Marseillais d’après l’entraîneur du club phocéen qui a vidé son sac en conférence de presse.

Gennaro Gattuso aurait pu vivre son premier Olympico en tant que coach de l’OM dimanche dernier et avait préparé son équipe pour ce rendez-vous comme Geoffrey Kondogbia l’a confié en conférence de presse ce jeudi. Néanmoins, l’attaque du bus de l’OL par quelques supporters marseillais a blessé l’entraîneur Fabio Grosso et son adjoint Raffaele Longo, débouchant sur l’annulation du match.

Incidents OM - OL : Un joueur de Gattuso exprime son «dégoût» https://t.co/Dvi5lrkJ0X pic.twitter.com/7tKRX1tBlW — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

«Des enfants qui pleurent parce que le match n'a pas pu être joué à cause de quatre ou cinq personnes»

Lors du point presse de ce jeudi, Gennaro Gattuso regrette que des évènements aussi violents aient eu lieu à cause d’une poignée de personnes qui n’ont rien à voir avec l’OM selon lui. « Ce match contre Lyon est une défaite pour tout le monde. Des enfants qui pleurent parce que le match n'a pas pu être joué à cause de quatre ou cinq personnes qui pour moi ce ne sont pas des supporters de l'OM ».

«Je n'ai eu aucun problème, on vit bien ici»