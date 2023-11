Mercato : L’OM se voit proposer un transfert à 13M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour renforcer son secteur offensif, l'OM a accueilli Ismaïla Sarr. Mais le joueur sénégalais pourrait bien avoir de la concurrence. Le club marseillais pourrait prendre la décision de recruter un ailier, et un profil en particulier à été conseiller à Pablo Longoria. Il s'agit du jeune Alan Velasco, actuellement sous contrat avec Dallas en MLS.

A la recherche d'un ailier, l'OM a dépensé 13M€ pour mettre la main sur Ismaila Sarr. Mais le joueur sénégalais est bien seul sur son côté. Raison pour laquelle Pablo Longoria pourrait prendre la décision de mettre la main sur un nouveau renfort offensif. Selon le journaliste Pierre Gerbeau, Alan Velasco pourrait être un renfort de choix pour l'OM.





L'OM se voit conseiller un compatriote de Messi

« Velasco vient d’être appelé en sélection par Lionel Scaloni. C’est un joueur offensif de couloir de 21 ans, plutôt habitué à jouer en faux pied. Ailier gauche et rentrer sur son pied droit. Il peut de toute manière jouer sur les deux côtés. C’est un profil atypique, en dessous du mètre 70. Il est en contrat jusqu’en 2025. J’ai du mal à imaginer qu’il prolonge. Il va sûrement être très demandé cet hiver et surtout l’été prochain. C’est le bon plan pour le faire venir. Il est très vif et technique » a-t-il déclaré pour Football Club Marseille. Surtout que son prix sert équivalent à celui d'Ismaïla Sarr.

« Cela mettrait un coup de fouet à Sarr »