Un transfert à 10M€ est proposé à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, durant le mercato qui ouvrira ses portes dans deux mois, l'OM pourrait une nouvelle fois s'activer. Dans cette optique, Pierre Gerbeaud glisse le nom d'Alan Velasco à Pablo Longoria. Le joueur du FC Dallas en MLS pourrait être disponible contre un chèque avoisinant les 10M€. Mais la concurrence pourrait être intense dans ce dossier.

Avec un changement d'entraîneur en cours de saison, l'effectif de l'OM pourrait être amené à changer. Gennaro Gattuso pourrait en effet réclamer des renforts durant le mois de janvier. Et s'il recherche un ailier, le nouveau coach marseillais aurait tout intérêt à réclamer le transfert d'Alan Velasco, ailier du FC Dallas en MLS, comme le suggère Pierre Gerbeaud, journaliste de Lucarne-Opposée .

Après l’OM, Marcelino fait une annonce pour son avenir https://t.co/zCGSSWiSPW pic.twitter.com/prOf43AyYi — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

Velasco, le profil idéal pour l'OM ?

« Velasco vient d’être appelé en sélection par Lionel Scaloni. C’est un joueur offensif de couloir de 21 ans, plutôt habitué à jouer en faux pied. Ailier gauche et rentrer sur son pied droit. Il peut de toute manière jouer sur les deux côtés. C’est un profil atypique, en dessous du mètre 70. Il est en contrat jusqu’en 2025. J’ai du mal à imaginer qu’il prolonge », confie-t-il pour Football Club de Marseille , avant d'évoquer le prix de l'Argentin.

«Il coûterait au dessus des 10M€»