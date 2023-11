Révolution à l’OM avec Gattuso, il jubile

Benjamin Labrousse

Alors que depuis son arrivée sur le banc de l’OM le 27 septembre dernier, Gennaro Gattuso semble avoir réussi à remobiliser son équipe après une crise sans précédent, ce dernier a effectué quelques changements tactiques. Repositionné plus haut sur le terrain depuis l’arrivée de l’Italien, Jordan Veretout a affirmé apprécier ce changement.

L’OM va devoir relever la tête. Si depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso, le club marseillais n’a obtenu que 2 victoires en 5 matchs, la réception de Lille au Vélodrome s’annonce comme un premier vrai test pour le technicien italien désormais en fonction depuis plus d’un mois.

OM : Tension maximale pour les prochains matchs ? https://t.co/cvc9l8hqij pic.twitter.com/iFyE40MfWo — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

« Mon jeu c'est ça »

D’un point de vue tactique, Gennaro Gattuso a d’ailleurs permis à Jordan Veretout d’évoluer plus haut sur le terrain. Dans un entretien accordé à l’AFP , le joueur de 30 ans a avoué apprécier ce nouveau rôle dans le jeu de l’OM : « Mon jeu c'est ça, c'est d'être plus haut sur le terrain, me projeter vers l'avant, accompagner les actions. Depuis que je suis à Marseille, on me donnait un autre rôle. Je ne critique pas, j'ai beaucoup appris, beaucoup progressé. Mais c'est sûr que mon jeu est basé sur la projection, la dernière passe, marquer des buts » , déclare ce dernier dans des propos relayés par France 24 .

« Je n'ai pas tout perdu »