Coup de théâtre, la vente de l’OM bouclée pour 400M€ ?

Journaliste pour Canal +, David Berger a lâché une annonce qui pourrait faire réagir les supporters de l'OM. Selon ses informations, les négociations se sont accélérées entre l'Arabie Saoudite et Frank McCourt au sujet d'une vente du club marseillais. Un accord pourrait être trouvé aux alentours de 400M€ dans les toutes prochaines semaines.

Journaliste, Thibaud Vézirian évoque, depuis plusieurs années, une possible vente de l'OM. Et ce vendredi, une nouvelle source a confirmé des négociations entre Frank McCourt et l'Arabie Saoudite. Il s'agit de David Berger, journaliste pour Canal +.

Enfin un titre pour l’OM ? Une confidence est révélée https://t.co/kpVhe64kJd pic.twitter.com/N43x6bKAil — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

Il lâche une bombe sur la vente de l'OM

Berger a confirmé que les discussions se sont accélérées en coulisses. Selon lui, l'OM serait valorisé à 400M€. « On n’en parle pas beaucoup, mais en coulisses ça s’active pour la vente de l’OM. Elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. On parle de 400M€ » a-t-il confié.

« Cela pourrait arriver plus vite que prévu »