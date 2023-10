Vente OM : Il prédit un fiasco avec l’Arabie saoudite !

Thomas Bourseau

À Marseille, l’OM est une religion et les supporters le font bien savoir puisqu’ils s’investissent à fond derrière le club, parfois à l’excès. Mais selon Djibril Cissé, c’est ce qui fait le charme et la beauté de l’Olympique de Marseille. Des investisseurs saoudiens semblent proche de racheter le club phocéen, et Gilles Favard annonce une catastrophe pour les supporters.

Du côté de Marseille, il semble que le rachat de l’OM par des investisseurs saoudiens soit de plus en plus d’actualité. D’après le journaliste Thibaud Vézirian, l’OM pourrait passer sous pavillon saoudien à l’hiver ou à l’été 2024. D’ailleurs, il n’a pas manqué de faire savoir ces dernières heures que le mouvement de pacification à Marseille dernièrement laissait entendre que la vente se rapprochait.

«Les supporters ? Si tu viens pour enlever ça, achète un autre club»

Néanmoins, Djibril Cissé, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, a lâché un avertissement aux futurs repreneurs de l’OM : il ne faudra pas tenter canaliser la ferveur des supporters. « Marseille, c’est vital. C’est vital d’avoir les supporters. C’est vital d’avoir des tifos, de l’animation et de la vie dans le stade. Donc je pense qu’il faudra composer avec et s’entendre sur ce point là. Je pense justement que ce qui fait venir les Saoudiens, c’est ça. C’est l’ambiance, le coeur, l’amour. Si tu viens pour enlever ça, achète un autre club ».

«L’Arabie Saoudite va tout raser, les supporters ne pourront plus faire ce qu’ils font»