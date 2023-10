C’est annoncé, l’OM a recruté «un joueur de haut niveau»

Arnaud De Kanel

L'OM avait démarré son mercato en grande pompe en signant Geoffrey Kondogbia. Reconnu comme une référence à son poste sur le continent suite à son passage à l'Atlético de Madrid, le milieu de terrain a sorti la tête de l'eau jeudi en Europa League. Et ça devrait aller en s'arrangeant si l'on en croit William Prunier.

Cet été, l'OM avait décidé de faire affaire avec l'Atlético de Madrid. Outre Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia a débarqué en provenance de la capitale espagnole. Et si certains doutes commençaient à s'installer au tour de lui, le milieu de terrain les a balayés d'un revers jeudi face à l'AEK Athènes. Une réaction logique pour celui qui est décrit comme un « joueur de haut niveau ».

«C’est un joueur de haut niveau»

Pour La Provence , l'ancien joueur William Prunier a dit tout le bien qu'il pensait de Geoffrey Kondogbia. « C’est un joueur de haut niveau, il va monter en puissance s’il joue plus souvent », a-t-il déclaré. Geoffrey Kondogbia pourrait même rapidement devenir un leader pour l'OM.

«Il est malin et a du vice»