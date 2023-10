Ça chauffe pour la vente de l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'heure est à la réconciliation. Ces derniers jours, Pablo Longoria est parti à la rencontre des représentants des supporters afin de tenter d'apaiser la situation. Pour le journaliste Thibaud Vézirian, cette réunion est loin d'être anodine. Le président de l'OM préparerait le terrain en vue d'une prochaine vente de l'OM.

Quelques jours après une réunion houleuse qui avait mené à la démission de Marcelino, mais aussi de Javier Ribalta et David Friio, Pablo Longoria a décidé de faire un pas vers la réconciliation en allant à la rencontre des représentants de supporters. L'une des priorités du président de l'OM est de retrouver une relation sereine avec les fans du club marseillais. Journaliste, Thibaud Vézirian est revenu sur cette rencontre.

Vente OM : Un démenti tombe https://t.co/5HIkuKutqZ pic.twitter.com/kFSnHlEyyM — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Longoria part à la rencontre des supporters

« Pablo Longoria joue l’apaisement avec cette réunion classique mais qu’il savait très suivie à l’extérieur… On comprend fatalement qu’il n’y a bien rien eu de spécial dans la fameuse réunion du lundi de crise, comme je l’avais dit dans les jours qui ont suivi... A quoi a donc pu servir cette crise ? Écarter Marcelino ? Faire diversion ? Montrer à l’extérieur que les supporters peuvent être disciplinés à Marseille ? Beaucoup de questions » a lâché le journaliste ce vendredi. Mais pour lui, cette réunion sert surtout à préparer le terrain en vue d'une vente de l'OM.

Longoria prépare le terrain ?