L'OM annonce un grand retour, il jubile

Première recrue estivale de l'OM, Geoffrey Kondogbia s'était montré convaincant pour ses débuts à Marseille. Mais l'ancien milieu de terrain de l'Atlético de Madrid s'est blessé et peine à revenir, ce qui ne devrait plus tarder. Une excellente nouvelle pour Gennaro Gattuso qui ne tarit pas d'éloges pour Kondogbia qui apporte un profil très différent dans l'entrejeu.

Durant le précédent mercato estival, l'OM avait lancé son recrutement par le transfert de Geoffrey Kondogbia, qui débarqué en provenance de l'Atlético de Madrid. Mais après des débuts convaincants, le milieu de terrain s'est blessé et a fait défaut à l'OM. C'est la raison pour laquelle Gennaro Gattuso se réjouit du retour de Geoffrey Kondogbia.

Gattuso s'enflamme pour Kondogbia

« Il apporte de l'expérience, il apporte la supériorité numérique avec sa force physique. Il a un rôle différent au milieu, mais c'est un joueur important qui peut nous donner beaucoup. L'autre jour contre Nice, quand il est entré, il a fait des choses importantes. Je pense que la priorité est de lui donner de la continuité en termes de temps de jeu, de ne pas le perdre. Il a manqué quelques matchs, il a eu deux blessures », lance l'entraîneur de l'OM devant les médias, avant d'en rajouter une couche.

«C'est une alternative différente de tous les autres milieux axiaux»